Heten pályáznak a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (AIBA) elnöki posztjára, melyről a december 12-13-án esedékes kongresszuson szavaznak a tagok.

Az insidethegames.biz híre szerint a hét elején zárult határidőig nagy meglepetésre beadta a jelentkezését az ideiglenes elnök Mohamed Moustahsane, akinek a döntése több vezetőségi tagot is felháborított. A marokkói sportvezető, aki az afrikai szövetség elnöke is, 2019 márciusa óta dolgozik megbízottként AIBA élén, miután a többek között drogkereskedelemmel vádolt Gafur Rahimov hátralépett, majd lemondott.



Moustahsane lépése azért hökkentett meg sokakat, mert egyáltalán nem jelezte korábban szándékát a végrehajtó bizottság tagjai felé, és csak pillanatokkal a határidő lejárta előtt adta be jelentkezését. Ráadásul ugyanazon a napon két nemzeti szövetségnek, a kolumbiainak és a venezuelainak halasztást adott lejáró tartozásuk megfizetésére, többek szerint azért, hogy legyen lehetőségük rá szavazni a kongresszuson.



Különösen az amerikai kontinens szövetségének vezetője, Osvaldo Bisbal kelt ki magából, és nyílt levélben bírálta keményen Moustahsane-t.



A AIBA elnöki székére az 51 éves marokkói orvos mellett Bisbal, illetve Umar Kremljov, az orosz szövetség főtitkára, Anasz al-Otajba, az ázsiai szövetség vezetője, valamint az azeri Suleyman Mikayilov, a dominikai Domingo Solano és a holland szövetség első embere, Boris van der Vorst pályázik.



Az évek óta nehéz anyagi helyzetben lévő és botrányoktól hangos AIBA-val a NOB 2018 novemberének végén befagyasztotta a kapcsolatot, majd tavaly júniusban megvonta tőle a jogot, hogy megszervezze a tokiói olimpia boksztornáját, kizárva ezzel az AIBA-t az ötkarikás játékokról.



A decemberi kongresszust eredetileg Budapesten tartották volna, de a világjárvány miatt virtuálisan rendezik meg.

Borítókép: Donat Sorokin\TASS via Getty Images