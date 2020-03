A Magyar Birkózó Szövetség a Hidalj Otthon! kihívással próbálja felvenni a küzdelmet a koronavírus-járvány ellen.



2018-tól kezdve a magyar birkózók már több helyen mutatták be a sportágukra jellemző híd mozdulatot flash mob keretein belül. Hidaltak a birkózócsarnokokban, a Papp László Sportaréna előtt, és a Szabadság hídon is. Most arra buzdítanak mindenkit, hogy otthon gyakorolják ezt az elemet.



A szövetség közösségi oldalán közzétett videóban egykori-, és mostani bajnokaink is feltűnnek, és jótanácsokkal látjnak el minket. Láthatjuk a 100. magyar olimpiai aranyat szerző Hegedüs Csabát, de megjelenik Sike András, Varga János és Repka Attila is.



Borítókép: Facebook.com/MagyarBirkózóSzövetség