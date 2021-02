Kiemelkedő létszám, végsőkig szoros küzdelem és újabb Juhász Péter-siker – így foglalhatnánk össze röviden a CESA téli liga 2. fordulója, azaz a Vertikál-kupa történéseit.

„Volt két bosszantó hibám, de természetesen örülök a győzelemnek” – mondta Közép-Európai Erősember Szervezet (CESA) égisze alatt, a Prémium Média & Sport Management támogatásával megrendezett téli liga 2. versenyének győztese, Juhász Péter. A civilben tűzoltóként dolgozó sportember az öt szám alatt 46 pontot gyűjtött, ezzel megelőzve riválisait, köztük az ezüstöt szerző Molnár Zsoltot (42 pont) és Sebestyén Jánost (40 pont). A Vertikál polgárdi telephelyén megtartott fordulón két kategóriában – összesen – 22 sportoló vett részt. A legjobbak között, az A-csoportban tízen. Az élmezőny kiegyensúlyozottságát bizonyítja, hogy az öt versenyszámban négy különböző induló volt a legjobb: kamionhúzásban Trencsányi Patrik, vikingnyomásban Juhász, kerékforgatásban Molnár, lengősúlycipelésben Sebestyén, vegyespakolásban – miként összesítésben is – Juhász Péter volt a legjobb.

„Ami bosszant, az a kerék, nyáron nagyobb súlyokkal dolgozunk, más technikát igényel, és itt is ugyanazzal a technikával próbálkoztam. Egyszerűen rosszul mértem fel a súlyt, más megoldást választva azt hiszem, lehettem volna gyorsabb is. A másik hibát a lengősúly cipelésnél követtem el, túl alacsony alapmagasságot beállítva. Itt Sebestyén Jani két tizedet adott Molnár Janinak, aki pedig nekem kettőt, szóval fél másodpercen belül voltunk mind a hárman” – adott gyorselemzést Juhász, aki ezt követően a pozitívumokra is kitért, megjegyezve, néha egészen apró változtatásokon múlhat a jó teljesítmény.

„Nem is emlékszem olyan magyar bajnoki versenyre, ahol nyomószámban nyerni tudtam volna, itt viszont a vikingnél sikerült. A másik, amire nagyon büszke vagyok, az rögvest az elején, a kamionhúzásban elért második helyem. Mindig kérdeztem a nagyöregeket, hogy lehetnék jobb kamionhúzó és ők azt a tippet adták, az ideálisnál kisebb, feszesebb cipőben érdemes húzni. Éveken át 44-es cipőt használtam, most viszont váltottam 46-osra. Másodpercekkel jobban tudtam teljesíteni attól, hogy kényelmesebb volt” – árult el egy kulisszatitkot.

„Ilyenkor télen mindig nagyobb a sérülésveszély, ilyen szempontból volt bennem némi félsz, igyekeztem amikor csak lehetett a melegedőben lenni. Nem érdemes az idény elején egyetlen versenyért kockáztatni az egész évet. Örülök, hogy sikerült jól teljesíteni és elkerült engem és a többieket is a sérülés. Összességében ismét egy nagyon jó hangulatú verseny volt, jó, kicsit kiszakadni a hétköznapokból” – tette hozzá a győztes, aki a Mádról Polgárdiba vezető három és fél órás autóúton sem unatkozott, köszönhetően egy rég nem látott útitársnak, a kétéves kihagyás után ismét versenyző Boros Adriánnak.

„Igazi megszállott ő is, igyekszik a munka mellett, és most már két kislány apukájaként is a lehető legjobb körülményeket megteremteni otthon az edzéshez. Úgy tért vissza, mint aki semennyit sem hagyott ki. A későbbiekben oda kell rá figyelni, most negyedik lett, de biztos, hogy a dobogóért fog küzdeni ő is.”

A másodosztályt jelentő B-kategóriában a székesfehérvári Vass István tudott győzni (49 pont), megelőzve Jancsovics Tivadart (48) és Locskai Józsefet (46.5).

„Nagy köszönettel tartozunk a remek helyszínért a Vertikálnak – összegezte a napot a társszervező Boda Gábor, a Prémium Média & Sport Management vezérigazgatója. – Remek versenyen vagyunk túl, korábban is látszott, a sportág alapvetően egy nyári sport, de az jó ideje tudtuk, hogy a versenyzőkben meglenne az igény arra is, hogy a téli holtszezonban is megmérettethessék magukat. Jó látni, hogy ilyen sokan indultak a második fordulóban. Kezdés előtt kicsit aggódtunk, ugyan 14 fokot ígértek végül 8 fokban kellett versenyezni, ami az ízületeknek, izmoknak nem feltétlenül a legjobb. Ezért is dolgozunk kisebb, a nyárihoz képest nagyjából háromnegyedes súlyokkal. Szerencsére minden rendben ment, és már alig várjuk, hogy három hét múlva újra találkozzunk” – tekintett előre.

A tervek szerint a CESA téli liga 3. fordulója február 27-én lesz.

ERŐSPORT

CESA TÉLI LIGA, 2. FORDULÓ

A-csoport

1. Juhász Péter, 46 pont

2. Molnár Zsolt, 42

3. Sebestyén János, 40

4. Boros Adrián, 35

5. Trencsányi Patrik, 28,5

6. Dezső Martin, 25,5

7. Kovács Ferenc, 24

8. Makai Renátó, 15,5

9. Ledeczky Sándor, 11.5

10. Jakab Viktor, 3

B-csoport

1. Vass István, 49 pont

2. Jancsovics Tivadar, 48

3. Locskai József, 46,5

4. Vízi György, 44

5. Mounier Stephane, 44

6. Palágyi Dávid, 35

7. Zsilák Szilveszter, 30

8. Kocsis Kázmér, 29

9. Franyó Róbert, 28,5

10. Darázs Sándor, 17

11. Major Lóránt, 9

12. Zsámbok Zsolt, 7

