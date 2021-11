Vádat emeltek az egykori bokszoló és MMA-harcos, Ulysses Diaz ellen, aki megkereste és megütötte azt a trollt, aki az interneten keresztül kritizálta őt.



Diazt, aki a WWE szupersztárjának, Dana Brooke-nak a vőlegénye, azzal vádolják, hogy meglátogatta és arcon vágta az egyik kritizálóját. A harcos ellen tettlegesség miatt emeltek vádat és 5000 dollár megfizetésére kötelezték. Úgy tudni, hogy az áldozat az eset után orvosi ellátásra szorult, a nevét és az ügy részleteit azonban nem hozták nyilvánosságra.

Az eset az internet népét is megosztotta.

Egy pszichológus a Twitterén: „Mindannyiunkban megvan ez a hajlam, de fél perc múlva azt gondoljuk, hogy nem éri meg az erőfeszítést, és visszazökkenünk az életbe.”

