Elmarad Manny Pacquiao és Errol Spence jövő szombatra tervezett profi ökölvívómérkőzése.

Az amerikai Spence - a Boksz Világtanács (WBC) és a Nemzetközi Bokszföderáció (IBF) szervezetek váltósúlyú világbajnoka - azért nem léphet ringbe a Las Vegas-i T-Mobile Arénában, mert a bal szemében retinaszakadást diagnosztizáltak, ezért haladéktalanul meg kell műteni.



A 42 éves Pacquiao, akit éveken át az egyetemes profi ökölvívás egyik legjobbjaként jegyeztek, és nyolc különböző súlycsoportban is világbajnok tudott leni, 2016-ban bejelentette visszavonulását, de miután hazájában politikai pályára lépve beválasztották a szenátusba, visszatért a sportághoz. Az újrakezdést követően megszerezte a Boksz Világszervezet (WBO) világbajnoki címét, az azóta vívott négy meccséből hármat megnyert, egyet elveszített, de övé lett a Boksz Világszövetség (WBA) bajnoki öve is, és titulusát két ízben is megvédte.

Eddigi utolsó meccse viszont igen régen, 2019 júliusában volt. Profi mérlegén 62 győzelem (39 kiütés), hét vereség és két döntetlen szerepel. Pacquiao így sem marad ellenfél nélkül, ugyanis - a szervezők keddi bejelentése szerint - a tervezett időpontban és helyszínen a WBA kisváltósúlyú bajnoka, a 35 éves kubai Yordenis Ugas kiáll ellene.

