Visszatér Székesfehérvárra hazánk legnagyobb K-1 és Muaythai küzdősportgálája, a Superfight Series Hungary, amely az egykori koronázóvárosban jubilál majd: az október 1-jei gála már a 10. lesz a sorozat életében.

„A ring királyai visszatérnek a királyok városába” – hangzik a szlogen, és valóban így lesz: Magyarország jelenlegi legnagyobb küzdősportgálája, a Superfight Series Hungary Székesfehérváron jubilál, itt rendezik ugyanis a 2018-ban életre hívott sorozat tizedik gáláját.

„Tizenöt mérkőzéssel készülünk, ezek közül hat összecsapás is nemzetközi lesz. A legígéretesebb párharcoknak a férfiaknál Tóth Csaba, a nőknél pedig Nardelotti Ajsa mérkőzése tűnik. De igyekeztünk ismét olyan programot összeállítani, ami minden igényt kielégít” – fogalmazott a társszervező, Botka István.

Prémium Média & Sport Management sportmenedzsere hozzátette, a jubileumot megünneplendő rendhagyó showelemekkel, táncosokkal, sztárfellépőkkel várják a sportág szerelmeseit.

„Az első gálánk – Budapest, Madárfészek – óta, azt hiszem a rendezvényszervezés minden szépségét és nehézségét megtapasztaltuk. Főleg, ha arra gondolok, hogy ennek az időszaknak a fele a koronavírus alatt telt el. Nem volt mindig egyszerű megszervezni ezeket, ahogyan most sem az. Míg korábban a pandémia, most az ukrán–orosz háború, a kiszámíthatatlan energiaárak állítottak rendkívüli kihívás elé minket. Viszont ez még gyorsabb fejlődésre ösztökélte a csapatot, legyen szó a gálák helyszíni lebonyolításáról vagy például az internetes közvetítések és a televíziós összefoglalók megszervezéséről, elkészítéséről. Óriási utat jártunk be, és bátran merem mondani, Magyarország legnagyobb, folyamatosan működő küzdősportgálájává nőttük ki magunkat az évek alatt. Ehhez méltó estére készülünk Fehérváron is.”

A szervezők telt házra számítanak az Alba Fehérvár kézilabdázóinak is otthon adó, így jól bejáratott helyszínnek számító KÖFÉM Sportcsarnokban.

Forrás és kép: Prémium Média & Sport Management