A New School Promotion tavaszi profi ökölvívó gáláján debütál a hivatásosok táborában, Gálos Roland. A korábbi ifjúsági Európa-bajnok, olimpikon versenyző a moldovai Marius Col ellen lép ringbe Budakalászon a Sport Televízió által élőben közvetített eseményen.

Gálos az 57 kilósok mezőnyében a legjobb 32 között búcsúzott a tokiói olimpián, ezt követően pedig már a belgrádi világbajnokságon és az országos bajnokságon sem lépett kötelek közé. Április elején külön elismerést kapott a sportági szövetségtől az ötkarikás szerepléséért.

A 26 éves öklöző bokszoló családba született mondhatni, édesapja is ökölvívó volt, így számára is egyenes út vezetett ehhez a sportághoz. 2013-ban ifjúsági Európa-bajnok volt Rotterdamban. Ugyanebben az évben Szerbiában, a nemzetközi ifjúsági aranykesztyű versenyt nyerte meg. Miután megszűnt a 60 kg-os súlycsoport, amiben addig versenyzett, 2019-ben súlycsoportot váltott, és az 57 kg-osok között folytatta a küzdelmeket. A magyar bajnokságon négyszer (2014, 2015, 2017, 2018), a Bocskai István-emlékversenyen háromszor (2015, 2018, 2020) lett aranyérmes. 2020. március 16-án Londonban kvótát szerzett a tokiói olimpiára. Az ötkarikás játékokon pehelysúlyban az első fordulóban egyhangú pontozással kikapott a kazah Serik Temirzsanovtól.

„Rengeteg szép emlék kapcsolódik ezekhez a sikerekhez, de ha valamit ki kellene emelnem, az az olimpiára való kijutás” – mesélte Gálos.

Az első profi mérkőzésére decemberben került volna sor, de azt a gálát végül elhalasztották. Így tehát most, április 29-én jön el a nagy bemutatkozás ideje.

„Már az olimpia előtt megszületett bennem a döntés. Amatőrként úgy érzem elég sokat letettem az asztalra, és már régóta ebben a körben mozgok. Volt egy gyerekkori álmom, hogy profi világbajnok leszek, és ennek most jött el az ideje, hogy elérjem.”

Édesapjának nagyon nem tetszett azon döntése, hogy profi ökölvívónak áll. Ennek az lett a következménye, hogy már nem folytatják a közös munkát.

„Már nem édesapámmal készülök, hanem az ikertestvéremmel, Gálos Viktorral. Édesapám az amatőr bokszot támogatja, sajnos nem tetszett neki a döntésem. Sajnálom, hogy így alakult.”

Nem titok, a New School Promotiont Roland kereste fel azzal, hogy szeretne hozzájuk csatlakozni, amit jó szívvel fogadtak és belevágtak a közös munkába. Azonban egy ilyen váltás, változás némileg a felkészülésre is kihat.



„Annyiban lényegesen másabb a profi, hogy itt nem 3x3 perces menetek vannak. Hosszabb távra kell készülni, a mostani mérkőzésem hat menetes lesz, de ezt fokozatosan növelni fogjuk, hiszen a címmérkőzés akár 10-12 menetesek is lehetnek. A felkészülés hasonló, annyi, hogy több menetre kell készülni. Az állóképességemen és az erőnlétemen dolgozunk folyamatosan, hiszen ha világbajnok akarok lenni, ahhoz keményen oda kell tennem magam, mert erős ellenfelek vannak a profik között.”

Az ellenfele a moldovai Marius Col lesz, aki 23 éves és 10 profi mérkőzése volt már. A mérlege 2 győzelem és 8 vereség.

„Néztük az ellenfelemet, elemeztük, jó bunyós, aki fizikailag is elég erős. Jó mérkőzésre és harcos ellenfélre számítok, aki nem adja könnyen magát. Pozitív élménnyel szeretnék a ringből távozni, és természetesen győztesen. Ha kell, akkor végig bokszolom a hat menetet, de ha idő előtt be tudom fejezni, akkor lecsapok.”

„Nehéz megjósolni, de szerintem két-három év kell ahhoz, hogy esélyem legyen egy világbajnoki címre. Ez sok mindentől függ. Hogyan tudok a ranglistákon előre lépni, milyen minőségű ellenfelekkel fogok harcolni, de ha minden jól alakul, akkor két-három éven belül ez összejöhet. Ha úgy van, szívesen kipróbálnám magam külföldön is.”

Arra a kérdésre, hogy a profi szereplés mellett célja-e a 2024-es párizsi olimpia, csak úgy felelt, hogy ez majd idővel kiforrja magát. Jelenleg csakis a profi karrierjére és a közelgő mérkőzésére szeretne koncentrálni.

Üzenet a rajongóknak:

„Sok szeretettel várok mindenkit a mérkőzésemen, aki pedig nem tudna eljönni az a Sport 1-en élőben követheti a gálát és a meccsemet. Szurkoljatok nekem!”

"Ezúton is szeretném megköszönni a támogatóimnak a segítséget, akik folyamatosan segítik a pályafutásomat: Homelux by Leziter Kft., Mogyi Kft., Kápolnás Szikvízüzem Kft., Fitohorm Kft., Fitness Energy DZ's GYM, Princz Gilbert csontkovács & masszőr"





Fotó: New School Promotion

Forrás: New School Promotion, Wikipedia, MTI

Borítókép és képek: Gálos Roland / Facebook