Elhunyt Marvin Hagler, az egyetemes profi ökölvívás kiemelkedő alakja, aki 1980 és 1987 között vitathatatlan világbajnoka volt a középsúlynak.

Nemcsak kategóriájában, hanem a súlycsoportoktól független világrangsorban is a legnagyobbak között jegyezték az amerikai bokszolót, aki 66 éves korában halt meg, miután mellkasi fájdalmakkal és légzési nehézséggel szombaton egy New Hampshire-i kórházba szállították.



A beceneve után "Marvelous" - Csodálatos - Haglerként ismert öklöző a hivatásosok között 14 éves karrierje alatt 67 mérkőzést vívott, s két döntetlen és három vereség mellett 62-t vívott meg győztesen, 52 alkalommal kiütéses sikert aratva.



1987-ben megosztott pontozással veszített honfitársával, a világbajnoki címet tőle elragadó Sugar Ray Leonarddal szemben, és ezt követően visszavonult.



A sportági hírességek csarnokának tagjai közé 1983-ban iktatták be.

Borítókép: Bettmann Archive/Getty Images