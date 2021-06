A vasassc.hu írását változtatás nélkül közöljük.

Fodor Milán számára eljött az igazság pillanata, a Vasas-Süllős ökölvívója Párizsban vívja élete eddigi legfontosabb meccsét. Már szinte unásig ismerjük a vasasos Fodor Milán nem mindennapi történetét: a 2020 márciusában Londonban elkezdett olimpiai kvalifikációs viadal félbeszakadt a koronavírus-járvány kezdetén, és végül csak 2021 júniusában, a következő napokban fejeződik majd be Párizsban. Milán tehát közel másfél éve arra készül, hogy a 63 kg-ban megnyert első meccse után még egyet abszolváljon győztesen, hiszen az már biztos olimpiai részvételt jelentene számára.

Nos, végre ott a fény az alagút végén: Fodor Milán és edzője, Ráth Miklós már Párizsban vannak, az utolsó simításokat végzik, hogy aztán a Vasas-Süllős bokszolója a szombaton 14 órától kezdődő programban végre összecsaphasson a kvótáért a lengyel Damian Durkacz-cal.



Versenyzőnktől telefonon kértünk gyors helyzetjelentést:

- Eddig minden rendben itt Párizsban, a súlyommal sem volt probléma, a szállás is abszolút megfelelő, a versenyhelyszínen is tudtam már edzeni. Buborékban élünk, tehát nem mehetünk sehová a szállodából, csak edzeni, de ezt már megszoktuk az utóbbi időszakban. A bal csuklómmal voltak problémáim a közelmúltban, ez okozott azért izgalmat, de most már nem érzek fájdalmat szerencsére. Az utolsó simításokat egyébként ismerős környezetben, a Fáy utcában végeztük, sokakkal kesztyűztem, és úgy érzem, becsületesen felkészültem. Emellett a lengyel srácot is alaposan kielemeztük, több meccsét megnéztem, de most az utolsó napokban már csak saját magammal foglalkozom. Igazából már minden pillanatban ott lennék a szorítóban, nagyon várom, hogy bokszolhassak. Magabiztosnak érzem magam, és úgy érzem, meg fogom csinálni.

Mi mást is kívánhatnánk: legyen így, legyen eggyel több vasasos olimpikonunk Tokióban! Egyébként amennyiben Milán sikerrel veszi a sorsdöntő meccset, az egyenes kiesés rendszerű torna folytatódik számára, és az itt elért eredmény majd a későbbi ötkarikás kiemelés szempontjából lehet lényeges.

