A UFC - a világ elsőszámú ketrecharc-szervezete - csúcsmérkőzést kínál a rajongóknak a UFC254 elnevezésű gáláján, magyar idő szerint október 24-én este.



A veretlen címvédő, Khabib Nurmagomedov húz kesztyűt az oktagonban Justin Gaethje ellen.

Az orosz harcos hihetetlen 28-0-s mérleggel rendelkezik. 2012-óta tagja a UFC-nek és ezidáig senki sem tudta legyőzni őt, pedig olyan nevekkel is megmérkőzött mint az ír szupersztár Conor McGregor.

Az összecsapás előtti mérlegelés során a legnagyobb izgalmat az hozta, hogy Khabib tudja-e hozni a súlyát. Még a nadrágjától is megszabadult, hogy semmilyen felesleges deka ne legyen rajta.

Az alábbi videó azért így is felvet érdekes kérdéseket. Mintha túl korán elfogadták volna az elvárt súlyt, hiszen jól látható, hogy a mérleg nyelve egy pillanatra sem állt meg.

A sport365 stábja megkérdezte ifj. Növényi Norbertet, aki Bellator szervezete harcosa, hogy véleménye szerint mi is történt pontosan.



"Általában a legnezehebb nap a mérlegelés előtti. Ilyenkor már napok óta nem eszel se szénhidrátot, se sót, sem olyan ételt, amiben rost van. 24 órával a mérlegelés előtt már se enni, se inni nem szabad. Szóval egy gyors reggeli és ennyi. Ez mindenkinél más persze, az én táplálkozási szakemberem engedi, hogy a nap folyaman elosszak egy nagyon minimális mennyiségű vizet. Szóval ilyen fél kortyokat tudok inni. Ilyenkor már nagyon fáradt az ember és általában van elég súlyod, hogy veszíts belőle és itt jön a képbe a vízzel való fogyás. Attól függően, hogy mennyi a súlyod, akár már este vagy hajnalban is elkezdesz fogyasztani. Már láttam olyat, hogy valaki este kilenckor elkezdett fogyni egészen másnap reggel tízig és úgy sem tudott súlyt hozni. Ez nagyon veszélyes, mivel van amikor ideiglenesen elveszti az ember a látását vagy hallását (már nekem is volt, hogy homályosan láttam) és más fiziológiai problémák is adóthatnak. Nagyon lehet szenvedni fogyás közben."



Ezt követően Növényi azt is elárulta, mik lehetnek a következmények, ha nem képesek hozni a súlyt egy versenyző.

"Na most, ha nem hoz az ember súlyt, egy normális meccsen két dolog történhet. Általában 20% a pénzből megy az ellenfeledhez. Ez azért rossz, mivel már így is megy 20-30% az adónak (vagy akár még több) 10% az edzőnek, 10-20% a menedzsernek. Szóval több, mint a pénzed fele már így is elment. Ezért nagyon fájó tud lenni, ha nem tudsz súlyt hozni. Ezen kívül, ha nem hozod a súlyt, akkor a meccs törölve lehet, ami szintén nagyon fájó, mivel nem elég, hogy szenvedtél sokat a fogyással, még az edzésekbe belefektetett több hónapos munka is elveszhet. Ezen kívül, ha például egy címmeccs van, és te a challanger vagy és nem hoztad a bajnoki súlyt, akkor már nem az övért meccselsz meg, ha a bajnok meccselni is akar. Szóval hiába vered meg a bajnokot, te nem tudod elvenni tőle az övet (de ez a Khabibra nem vonatkozik)."

"Összességében tehát én ennek tudom be Khabib reakcióját. Ezen kívül a hivatalos mérlegre csak egyszer állhatsz rá, ha nem hozod a súlyt, akkor mind ez megtörténik, amit előbb említettem. Szóval ez tényleg nagyon stresszes. Én is nagyon tudok izgulni egy mérlegelés előtt. Mert ha csak 5 grammal már más a mérleg, akkor nem hoztad a súlyt... Lehet látni, hogy Khabibot nagyon megviselte a fogyás, és ezért érthető miért reagált úgy ahogy."

Stábunk kért egy tippet is tőle a mérkőzés végeredményéről.

"Nagyon nagy Khabib fan vagyok, szóval az ő győzelmét várom. A másik kedvencem pedig Robert Whittaker, az ő meccsét várom még."





Borics "The Kid" Ádám - aki szintén a Bellator harcosa - úgy érzi, hogy itt valami nem volt rendben.

