Anthony Joshua és Oleksandr Usyk várhatóan június végén Szaúd-Arábiában fog megküzdeni egymással ismét a világbajnoki övekért.

Usyk tavaly legyőzte Joshuát, és a visszavágó elsődlegesen úgy volt, hogy Londonban kerül megrendezésre. Azonban miután a szaúdiak 150 millió dollárt ajánlottak fel a viadal megrendezésére, több mint valószínű, hogy Joshua és Usyk meccs költözik.

Oleksandr Usyk's promoter Alex Krassyuk has declared that Saudi Arabia is “under discussion” to potentially host the Anthony Joshua rematch in late June. [@SkySports]