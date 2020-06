A legendáktól a híres bokszolókig, a század végén született csillagokig, ebben a listában minden bizonnyal megtalálod a kedvenc harcosaidat. Fontos szem előtt tartani, hogy ők 20. századi harcosok, tehát nincs ott Anthony Joshua vagy Tyson Fury, annak ellenére, hogy a 21. század legjobbjai között vannak. Nézzük tehát a rangsor második, egyben utolsó részét.

10. Manny Pacquaio

Ha figyelembe vesszük Mayweather helyezését a listán Pacquaióhoz képest, néhányan azt gondolhatják, hogy ez felháborító. Azonban Pacquaio a 20. században sikeresebb volt, mint Mayweather.

A múlt században Pacquaio 29 alkalommal bokszolt, ezek közül 27-szer nyert. Pac-Man továbbra is aktív, jelenleg 62 győzelemnél, 7 vereségnél és két döntetlennél jár.



Fotó: GettyImages

9. Archie Moore

Archie Moore egy igazi veterán a boksztörténelemben. Moore könnyűsúlyban harcolt, és 219 összecsapáson vett részt 28 éves karrierje során. Pályafutását 186 győzelemmel, 23 vereséggel és 10 döntetlennel fejezte be. Elképesztő számok.



Fotó: Bert Hardy/Getty Images

8. Sugar Ray Robinson

Sugar Ray Robinson egy újabb elvetemült bokszoló, aki elképesztő mérkőzéseken bunyózott. Az amerikai a karrierje során elképesztő, 173 győzelmet aratott. Annak ellenére, hogy 1965-ben Joey Archer ellen vereséget szenvedett, semmi nem fogja elvenni azt az érdemet, amit a legendás pályafutása során kiharcolt magának.



Fotó: GettyImages

7. Joe Frazier

Joe Frazier is nehézsúlyú bokszoló volt, róla is elmondható, hogy amikor ő bokszolt, akkor uralta a mezőnyt. Talán a legfigyelemreméltóbb eredménye a Muhammad Ali elleni győzelme volt, amikor elnyerte a nehézsúlyú világbajnoki címet is.

6. Muhammad Ali

A listán talán ami a legjobban szemet fog szúrni sokaknak, az Muhammad Ali helyezése. Végül is, aki a "The Greatest" becenévre hallgat, az mit keres a hatodik helyen, bármilyen rangsorról legyen is szó?! A helyezése ellenére, mindenki tudja, hogy Ali volt az egyik legkáprázatosabb és legjobb ökölvívó.

Pályafutása során 61-szer lépett szorítóba, és 56 alkalommal távozott győztesként onnan.

Joe Louis - Punching Perfection Joe Louis is out of this world. 12 year champion - Currently Held Record 26 title defenses - Currently Held Record "He can run, but he can't hide." - Louis



5. Joe Louis

Joe Louis, egy másik nehézsúlyú, aki beírta magát a történelembe. Louis a karrierjét egy drámai vereséggel fejezte be Rocky Marciano ellen, ez azonban nem söpörte el csodás pályafutását, amely alatt mindössze kétszer maradt alul.

A "The Brown Bomber" 66 győzelemmel és 3 vereséggel vonult vissza.



Fotó: GettyImages

4. Max Baer

Max Baer jelenléte félelmetes volt a ringben. Az ellenfelei rendre összerezzentek, már akkor is, ha meglátták. Baer elismerte, hogy mindez arrogáns fellépésének is köszönhető votl.

1936-os Weimar elleni küzdelme 1:30 másodpercnél véget ért, amikor egy iszonyatos bordaütést követően a bíró leállította a mérkőzést. A közönség felháborodott, és volt olyan is, aki egy whisky-s üveget vágott Baerhoz.

A szorítóból kilépve a tömeg felé fordult, és azt kiáltotta: "Nos, ezért fizettetek balekok."

Baer karrierjét 66 győzelemmel és 13 vereségel fejezte be.

Gene Tunney Highlights - The Fighting Marine A tribute to Gene Tunney, showcasing his highlights and knockouts. A legendary boxer from the 1920's. He retired with a record of 80-1. He won the Heavyweigh...



3. Gene Tunney

Még egy nehézsúlyú szerepel a listában Tunney személyében. Karrierje során mindössze egyetlen mérkőzést veszített el Harry Greb ellen. A Tunney - Greb rivalizálás éveken kereztül zajlott, összesen ötször mérték össze erejüket.

Profi karrierjét 65 győzelemmel, 1 vereséggel és 1 döntetlennel zárta le.

JACK DEMPSEY | The Man Who Inspired MIKE TYSON Jack Dempsey, the original Mike Tyson. Join Rainy Day Boxing for an in depth career tribute to the man who inspired Iron Mike, the Manassa Mauler, Jack Dempsey.



2. Jack Dempsey

Jack Dempsey nehézsúlyú ökölvívó, aki 1914 és 1927 között volt aktív. Dempsey 75 alkalommal bunyózott, és csak 6 vereséget tudhat maga mögött, ám az utolsó harcát éveken keresztül emlegették. Az amerikai bunyós vereséget szenvedett Gene Tunney ellen. Egyesek úgy vélik, ha időben reagált volna a bíró jelzéseire, akkor valószínűleg visszanyerte volna a nehézsúlyú címet. Ezt a témát a mai napig rendre vitatják, amit sokan csak úgy ismernek, a „The Long Count Fight”.

1. Rocky Marciano

Azt mondják, hogy a bokszban elkerülhetetlen a vereség, de Rocky Marciano nem így gondolta. 49-szer bokszolt a 20. században, mind a 49 mérkőzést megnyerte. Karrierje egyetlen mélypontja, az utolsó küzdelem során jött, Archie Moore ellen.

Moore a második menetben rászámoltatott 2 másodpercet az olasz csődörre, ezt követően fordult a kocka, és Rocky négyszer is padlóra küldte ellenfelét, majd a kilencedik menetben kiütéssel nyert.

Önök egyetértenek a Ranker.com listájával?

Forrás: givemesport.com

Borítókép: Kent Gavin/Keystone/Getty Images