Hamarosan ismét ringbe lép a szegedi Global Sport Event Kft. profi ökölvívója, Magyar Kinga, aki eddigi pályafutása alatt kisváltósúlyban (63,5 kg) két szervezetnél (WBL és GBU) is Európa-bajnok volt. Felkészülését Simon Zsolt segíti, a szegedi Global Sport Event Kft. menedzsere, aki egyben Magyar Kinga edzője.



Fotó: New School Promotion/Facebook

Június 5-én a BSK Crossfightban rendezi következő eseményét a New School Promotion, ahol a gála egyik összecsapásán Magyar Kinga Majláth Bianka ellen lép szorítóba. Az gála minden mérkőzését élőben lehet majd követni a New School Promotion youtube csatornáján. A magyar harcos, Magyar Kinga most a Sport365 stábjának kérdéseire válaszolt.

- Hogy telik a felkészülés, milyen formában vagy?

- Ragyogó formában vagyok, nem ez volt a tervezett összecsapásunk, csak sajnos engem és a menedzseremet is letarolt a koronavírus. Ezért kiesett a felkészülésünkből egy szakasz. Úgy volt, hogy egy WBC címmérkőzésen tudok majd bokszolni, de emiatt ez most sajnos tolódik szeptember elejére. Így jött képbe Majláth Bianka, akivel egy nyolcmenetes összecsapást fogok vívni.

- Legutóbb Leszkó Éva elleni küzdelmed a ringbíró a 2. menetben szakította félbe (TKO). Most mit várhatunk tőled Majláth Bianka ellen?

- Mindenképpen arra készülünk, hogy végig bokszoljuk a nyolc menetet. Ha hamarabb be tudjuk fejezni, akkor nagyon örülünk, de semmikép nem erőltetünk semmit.

- Milyen ellenfélnek gondolod Biankát?

- Egyformán készülünk minden ellenfél ellen. Bianka egy rutinos, magas lány, tehát szerintem egy jó mérkőzés fog kialakulni közöttünk.

- Mit üzennél a rajongóknak?

- Minden egyes meccsen a maximumot próbáljuk kihozni, ezalól ez a meccs sem kivétel. Egy látványos, jó verekedős bokszra számíthatnak.

- Mik a hosszútávú célok?

- Szeptemberben szeretnénk a címmérkőzést bepótolni. Jelen állás szerint, mint a világszervezet, mint az ellenfél tartja a szavát és ez létrejöhet.



Fotó: delmagyar.hu

Borítókép: MáriaKinga/Facebook