December 11-én Bacskai Balázs a német Nick Klappert ellen szerezheti a betöltetlen WBO nagyváltósúlyú interkontinentális bajnoki címét, a Vasas sportcsarnokában.



Fotó: New School Promotion/Facebook





A gála programjában egy igazi magyar derbi is helyet kap, ahol a tét az IBO gazdátlan nagyközépsúlyú nemzetközi bajnoki öve lesz Kis Máté és Szili István 10 menetre kiírt meccsén. A korábbi WBO interkontinentális bajnoki bajnok Kis Máté karrierje eddigi legnagyobb kihívása előtt áll, hiszen Szili egy rutinos, kitűnő versenyző, aki amellett, hogy számos nagy csatán van túl, legutóbb Ausztráliában szerzett WBO Oriental címet, mellyel felkerül a szervezet top 15-os listájára.

- Hogyan zajlott a felkészülésed?

- Igazából már szeptember elseje óta edzésben vagyok, mert úgy volt, hogy október 30-án Moszkvában lesz egy mérkőzésem, de a koronavírus-járvány miatt ez most elmaradt. De már előtte is tárgyaltunk a szervezőkkel, hogy mi lenne ha, összehoznánk egy Kis Máté Szili István mérkőzést. Szerencsére ez létrejön.



- Milyen formában érzed magad?

- Nagyon maximalista vagyok, és minden felkészülésemen próbálom kihozni magamból a legtöbbet, így ez most sincs másképp. Jó formában érzem magam, és nagy reményekkel várom ezt a mérkőzést.



Fotó: SziliIstván/Facebook



- Címmérkőzés, méghozzá egy magyar ellenfél ellen, Kis Máté személyében. Milyen érzés? Mit gondolsz az ellenfeledről?

- Mindenféleképpen egy jó mérkőzést várok. Hasonló stílusú ökölvívó a Máté, mint én, egy igazi harcos. Mindenki ettől a találkozótól azt várja, hogy egy hatalmas csata lesz, ami igaz is, de szerintem itt most a ring intelligencia fog győzni. MIndkettőnknek jó a kondija, magas munkatempóban bunyózunk, de még egyszer hangsúlyozom, szerintem itt a ring intelligencia fog érvényesülni.



- Rácz Félix lesz a mérkőzés szupervizora, aki nem titok, hogy segített összehozni is a mérkőzést, miközben mindkét bokszoló karrierjét is irányította régebben. Mit jelent az ő személye?

- Elsősorban egy nagy köszönettel tartozom mindenért neki. Korábbi menedzserem és mérkőzésszervezőm is volt, de privátban is rengeteget segített mindig, illetve a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Egy nagyon rendes, normális ember, aki rengeteget segített nekem, és szerintem Máté is csak jókat tudna róla mondani. Illetve a magyar profi ökölvívás is sokat köszönhetett és köszönhet neki a mai napig.



Fotó: SziliIstván/Facebook



- Nézők nélkül kell ringbe lépnetek, ez milyen érzés egy ökölvívónak?

- Ez egy visszaesés a bunyósok részéről is, mert nem fognak olyan nagy támogatást kapni. Ezt jól láthattuk az amerikai gálákon is, hogy két jó bunyós bement egy üres csarnokba, nem volt olyan jó, és ez a bokszolónak sem jó érzés. De a ringben hárman leszünk ígyis-úgyis, mi ketten megharcolunk és egy bíró felügyel minket. Persze jó lenne egy teltházas csarnokban megmérkőzni, de jelenleg annak is örüljünk, hogy gálákat tudnak szervezni a mérkőzésszervezők.



- 10 menet. Rutinos, kitűnő bunyós vagy. Ausztráliában megnyerted a WBO Oriental címet, most milyen mérkőzésre számítasz?

- Aki ismeri a bunyómat, illetve a Máté bunyóját az tudja, hogy egy igazi parázs csata lesz. Mind a ketten a harcos ökölvívást képviseljük. Nagyon várom már a mérkőzést!

Borítókép: SziliIstván/Facebook