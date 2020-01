A balátlövő Szita Zoltán szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott edzői stábjának is jár a gratuláció, mivel hétfő este 24-24-es döntetlent ért el a csapat az olimpiai és világbajnok Dániával szemben az Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában, Malmőben.

"Kinézünk a kispadra, és csak azt látjuk, hogy mindenki bízik bennünk, ez nagyon sokat hozzá tud tenni. Az edzőknek és a kispadnak is óriási gratuláció jár, hiszen így vagyunk egy csapat" - nyilatkozta a lefújás után a lengyel Wisla Plock játékosa.

Hozzátette, védekezésben van egy világklasszis edzőjük, Nagy László, aki már sokat letett az asztalra, támadásban pedig van egy olyan irányítójuk, a spanyol Chema Rodríguez, aki mindent tud a kézilabdáról.

"Ilyen edzőkkel könnyű dolgozni. Ha azt csináljuk, amit kérnek, és bízunk egymásban, akkor a jövőben sem lehet problémánk" - szögezte le Szita, aki nyolc lövésből öt gólt szerzett.

A 21 éves átlövő közölte, egyáltalán nem izgult, Chema Rodríguez is azt mondta a fiatal játékosoknak, hogy amit el kell lőni, azt lőjék el.

"Ha nem megy be, akkor nem megy be, de inkább azért cseréljenek le, mert bátrak vagyunk, de nem megy, minthogy félünk és nem próbálkozunk. Ha hibáztunk, akkor hátul Mikler Roland vagy mi ki tudtuk javítani, ez adta a magabiztosságot" - magyarázta.

Szita arról is beszélt, a saját támadásaikra profi módon összevágott videóanyagok segítségével készültek, védekezésben pedig Mikkel Hansen és Rasmus Lauge Schmidt semlegesítése volt a legfontosabb számukra.

"Az öt-egy direkt rájuk volt építve, hogy a gyengébb kettő-kettőket hagyjuk. A Ligetvári, Sipos, Bánhidi triót átlőni, pláne úgy, hogy Mikler áll a kapuban, az mindenkinek nehéz" - vélekedett.

Hozzáfűzte, a dánok az elején nem estek nekik, és bár azt várta, hogy ellenfelük egyszer majd "berobban", ez nem történt meg.

"Nem tudom, hogy lenéztek-e minket. Óriási nyomás volt rajtuk, hiszen szinte hazai pályán játszottak, és kikaptak az előző meccsükön, tehát ellenünk sok minden eldőlhetett volna számukra. Lehet, hogy ezt nem úgy kezelték, ahogy kellett volna" - mondta.

A balátlövő szerint a meccs kulcsmomentuma az volt, amikor Mikler Roland tíz másodperccel a vége előtt megfogta Mikkel Hansen lövését.

"Ki tudtuk használni, hogy Rasmus Lauge Schmidt maradt hármasban, aki nem a világ legjobb hármas védője, másrészt nem Henrik Möllgaard vagy Magnus Saugstrup állt ott" - idézte fel a hajrá pillanatait Szita.

