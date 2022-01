A világbajnok birkózó Kiss Balázs és a háromszoros magyar bajnok erősember, Juhász Péter új arcát mutathatta meg, ugyanis mindketten részt vettek egy főzőműsorban.



„Óriási élmény volt, régóta vártam már, hogy egy ilyen műsorban szerepelhessek, nagyon örültem a felkérések – árulta el a Kiss Balázs a Prémium Média & Sport Management Zrt. érdeklődésére.

"Elmentünk egy főzőstúdióba, ahol megismerkedtem a privát séffel, Ulrich Tamással, aki végtelenül kedves és nagy tudású ember. Egy vörösboros marha pofát készítettünk zöldfűszeres polentával. Nagyon jól sikerült a produktum, egy perc alatt elfogyott. Új tippeket, trükköket lestem el, nagyon nagy élmény volt számomra, bízom benne, hogy nem az utolsó alkalom volt” – tette hozzá Kiss Balázs, aki számára abszolút nem idegen a konyha világa, mivel vendéglátós végzettsége van, viszont a sportkarrierje miatt korábban ezt az oldalát még nem tudta megmutatni a nagyvilágnak.





„Nekem egy kicsit idegen volt ez a szituáció, annak ellenére, hogy szoktam kamerák előtt szerepelni. Nagyon koncentrálnom kellett, hogy a beszélgetés mellett az étel készítésére is oda tudjak fókuszálni."



Ugyanakkor a főzés a hobbim, ez kapcsol ki. Szeretek a családomnak, a barátaimnak főzni, eddig nem volt rá panasz. Alapvetően nem vagyok valóságshow fanatikus, az ilyen jellegű főzőműsorokat viszont figyelemmel követem, már csak azért is, mert a fejlődés motivál, hogy ezt a későbbiekben tudjam kamatoztatni” – tekintett előre a BVSC birkózó szakosztályának szakmai igazgatója.



„A sportolói pályafutásomat még nem fejeztem be, kisebb versenyeken, ha tudok, el fogok indulni. A 2022-es egyfajta levezető év lesz, a nemzetközi sportkarrieremet már befejeztem. Életem ezen szakaszát egy csodálatos ezüstéremmel zártam le a tavalyi Európa-bajnokságon. Az olimpiára nem sikerült kijutnom, ezt követően egyértelműen a szakosztály menedzselésére fektettem a hangsúlyt."

"Korpási Bálint abbahagyta a pályafutását, voltak távozók is, ezért teljes mértékben az utánpótlásnevelésé lesz a főszerep. A bázis szélesítése a cél, s hogy a korosztályos országos bajnokságokon minél jobb eredményeket érjünk el. Elkezdtünk egy építkezési folyamatot, amelynek még az első szakaszában járunk."

"Minél több helyen szeretnénk megmutatni magunkat, a budapesti Nagy Sportágválasztó minden évben a BVSC képviseli a birkózókat. Vannak kihelyezett szakosztályaink az agglomerációban és a Jászságban is, úgyhogy azt gondolom, szépen alakul az építkező folyamat, de kell még néhány év, hogy ez kiforrja magát” – zárta szavait Kiss Balázs.

