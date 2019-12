Hamarosan visszatér Conor McGregor. Az ír sztár nem pehelysúlyban, még csak nem is könnyűsúlyban, hanem váltósúlyban csap össze Donald Cerrone-val, ennek köszönhetően felkellett szednie jó pár kilót, hiszen nem ez a természetes testsúlya.

Színtiszta izom jött rá, ami a kőkemény edzéseknek és a diétának köszönhető. Természetesen, Conor sem hagyta ki, hogy szerepeljen és posztolt is az Instagram fiókjára, amihez csak a róla elhíresült mondatát írta: "Who the fook is that guy?"

Who the fook is that guy? 461.6k Likes, 5,940 Comments - Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) on Instagram: "Who the fook is that guy?"

Ezzel természetesen arra akart célozni, hogy magára sem ismer annyira izmos lett.



Az írek világklasszis MMA-harcosa, Conor McGregor Donald Cerrone ellen tér vissza az oktagonba, méghozzá 2020. január 18-án, Las Vegasban.



Forrás: mmamania.com

Borítókép: Stanislav Krasilnikov\TASS via Getty Images