A szabadfogásúak 74 kilogrammos kategóriájában szereplő Kuramagomedov Murad másodpercekkel a vége előtt veszítette el bronzcsatáját, így az ötödik helyen zárt csütörtökön a belgrádi birkózó világkupa-viadalon, melyen az olimpiai kvótás Muszukajev Iszmail bejutott a 65 kilogrammosok fináléjába.

A dagesztáni származású 74 kilós szerdán a negyeddöntőig menetelt, és bár ott kikapott, legyőzője, az orosz Razambek Zsamalov a vigaszágra segítette őt.



A csütörtöki folytatás jól sikerült Kuramagomedov számára, 3-1-re legyőzte az izraeli Mitchell Finesilvert, így készülhetett a szlovák színekben versenyző Tajmuraz Salkazanov elleni helyosztóra. A bronzcsata nagy küzdelmet hozott, a magyar 1-0-ra, majd 2-1-re is vezetett, és már úgy tűnt, megszerzi az érmet, két másodperccel a vége előtt azonban riválisa ki tudta léptetni őt (2-2), így később szerzett ponttal ő győzött.



Az esti programban szólították a szőnyegre az olimpiai kvótás, világbajnoki bronzérmes Muszukajev Iszmailt is, aki az előcsatározások során francia riválisát technikai tussal, majd a fehérorosz Njurgun Skrijabint 6-3-ra verte. Az elődöntőben az azeriek háromszoros világbajnoka, olimpiai harmadikja, Haji Aliyev várt rá.



Az FTC birkózója az eseménytelen első menet után a második elején egy villámgyors és rendkívül látványos akcióval 6-1-re elhúzott. Aliyev azonban nem adta fel és 6-6-ra egyenlített, ami viszont a nagyobb értékű akciója miatt még Muszukajevnek kedvezett. Az azeriek az egyenlítést hozó akciósorozatra videózást is kértek, egy plusz pontot reklamáltak, ám elutasították a challenge-üket, így a magyar színekben a tavalyi vb-n debütált sportoló 7-6-ra nyert.



A péntek esti döntőben Muszukajev ellenfele az örmény Vazgen Tevanyan lesz.

Borítókép: fradi.hu