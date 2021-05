Nonito Donaire a bajnok Nordine Oubaali legyőzésével elhódította a Boksz Világtanács (WBC) harmatsúlyú világbajnoki címét.

A 38 éves Fülöp-szigeteki klasszis a kaliforniai Carsonban rendezett összecsapáson a negyedik menetben kiütötte az ezt megelőzően 17 profi mérkőzésén veretlen franciát, aki 2019 januárja óta birtokolta az övet.

Nonito Donaire straight up destroyed this man (via @ShowtimeBoxing) pic.twitter.com/xpcgZhfDVp