A brit Dillian Whyte szombat éjjel kiütéssel vágott vissza az orosz Alekszandr Povetkinnek a tavaly nyári KO-vereségért, így ismét ő az ideiglenes nehézsúlyú világbajnok a profi boksz egyik legtekintélyesebb szervezeténél, a WBC-nél.

A Gibraltáron rendezett mérkőzést 12 menetesre tervezték, de az addig is meggyőzőbb teljesítményt nyújtó, amúgy nyolc kilóval nehezebb Whyte már a negyedik menetben véget vetett az ütközetnek. Az augusztusi első meccsükön Povetkin - bár előtte kétszer is padlón volt - az ötödik menetben nyerte KO-val a WBC-világbajnok kihívásának jogáért zajló csatát.

Whyte gets his revenge with a KO in round 4 over Povetkin! pic.twitter.com/qzPeoI7jEu