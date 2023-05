Deontay Wilder reagált azokra a hírekre, melyek szerint Los Angelesben letartóztatták fegyverrel való visszaélés miatt.

A TMZ hozta le a hírt, miszerint a korábbi nehézsúlyú bajnokot hajnali 1 óra körül állították meg Los Angelesben.

„Wildert hajnali 1:15 körül állították meg Hollywoodban, miután a Los Angeles-i rendőrök azt állították, hogy a Rolls-Royce-jának ablakai illegálisan voltak sötétítve, és a rendszámtáblája el volt takarva. A megállítás során a rendőrök azt mondták, hogy marihuána szagot éreztek az autójából, ezért átkutatták azt.”

A források szerint ezután füvet és egy 9 mm-es fegyvert találtak a járműben, és Wildert őrizetbe vették. Állítólag a bunyós végig együttműködő és kedves volt. A börtön nyilvántartása szerint 6:34-kor szabadult.

'A bronzbombázó' a közösségi médiában reagált a szalagcímekre, mondván, hogy inkább "biztosra megy, minthogy megbánja. Vége".

I’d rather be safe than sorry. The End