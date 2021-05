A WBO jelenlegi középsúlyú bajnoka tudatja, hogy úgy érzi, kerülik. Demetrius Andrade éreztette jelenlétét a Canelo Alvarez és Billy Joe Saunders elleni küzdelem során szombat este a texasi Arlingtonban.

A menetek közben a kamerák néha Andrade-t mutatták, aki egy olyan pólót viselt, amire az volt írva: „Canelo és Billy Joe félnek harcolni a Boo Boo Andrade ellen”.

Andrade egyértelművé tette, hogy Alvarezt akarja, annak ellenére, hogy az egységes szuper-középsúlyú bajnok világossá tette, hogy nem akar szembenézni vele, mert a mexikói sztár úgy érzi, hogy a Rhode Island-i ökölvívó nem került szembe még komoly ellenféllel, és "nagyon unalmas." Ráadásul Alvarez megpróbál az ökölvívás első vitathatatlan szuper középsúlyú bajnoka lenni.

.@BooBooAndrade just interrupted @Canelo’s presser to demand a fight and what a wild scene it was! Andrade was escorted by security as Alvarez repeatedly said “get the fuck out of here, you’ve fought nobody” while laughing. Never seen this much emotion from him #CaneloSaunders pic.twitter.com/BC2IsYLnLH