Ryan Garcia kihasználta, hogy ismét reflektorfénybe került, miután szombat este legyőzte a dominikai Javier Fortunát, és megnyerte a Boksz Világtanács (WBC) ideiglenes könnyűsúlyú bajnoki címét.

Ryan Garcia would bet $1 TRILLION on himself to beat Tank Davis pic.twitter.com/5z4atFVunK