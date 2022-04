A korábbi világbajnok bokszoló, David Haye úgy véli, hogy Dillian Whyte sokkolhatja a világot, és legyőzheti Tyson Furyt április 23-án szombaton a Wembley Stadionban.

Fury 32 meccs után is veretlen, 31-et nyert és egy döntetlenje van. Ő az egyértelmű favorit Whyte ellen, Haye azonban úgy gondolja, hogy az emberek alábecsülik DIllian tehetségét.

„Hatalmas esélye van Fury legyőzésére. Az emberek nagyon alábecsülik, megvan az oka annak, hogy ilyen sok időbe telt mire ilyen nagy lehetőséget kapott: ez nem a bokszolóképesség hiánya miatt van, hanem, mert olyan veszélyes. Az egyetlen számomra „igazi” veresége az Joshua ellen volt, de akkor is sérült kézzel vívta meg azt a párharcot. A küzdelem után műteni kellett. Megvívta a nagy csatáit olyan nevek ellen, mint Oscar Rivas és Joseph Parker. Nem emlékszem, hogy Deontay Wilderen kívül mikor támadta meg bárki Tyson Furyt. Általában az emberek meglehetősen óvatosak vele szemben. Whyte nyerni akar, ha csak a pénz érdekelné, akkor ott lenne a sajtótájékoztatókon, és megpróbálná felpörgetni a médiát, mert kapna egy kis bónuszt érte. Nem érdekli őt ez a része. Elég pénzt kap ezért, csak az edzésre szeretne koncentrálni. A szerződésében egyébként benne volt, hogy nem kötelező részt vennie ezeken az eseményeken. Az a tény, hogy inkább az edzéssel foglalkozott ezek az események helyett, megmutatja, mennyire komolyan gondolja a felkészülést. Ha van mód Fury fejébe beférkőzni, akkor ez az. Valószínűleg Furynak előre volt pár jó mondata, amit elszeretett volna sütni, hogy felhúzza Dilliant, de ő csak folytatta az edzést. Nem érdekli semmi, csak nyerni akar” – mondta Haye.

Next Up! The biggest fight in British boxing history. @Tyson_Fury v @DillianWhyte will be coming to you from Wembley Stadium with 94,000 fans in attenda#FuryWhyte | April 23rd | https://t.co/pfv0ixl0yC… pic.twitter.com/tlZNWeINCo