Az uncia.info írását változtatás nélkül közöljük.

Dana White, a UFC elnöke kitart amellett, hogy azon dolgozik, hogy Nate Diaz letudhassa szerződése utolsó küzdelmét.

A közösségi médiában több hónapig tartó ellenséges üzenetek után Diaz végül megszólalt egy interjúban a múlt héten az „MMA Hour” című műsorban, ahol szót ejtett a sérelmeiről. iaz azt állította, hogy a promóció „túszként” tartja, miközben nem akarnak neki összehozni egyetlen harcot sem.

White szerint Diaz hazudik.

„Nem tarthatunk túszul srácokat. Ez nem lehetséges. Évente három harcot kell biztosítanom nekik, ha ezt nem teljesítem fizetnem kel. Hogyan tarthatnám túszul?” – mondta White az MMA Junkie-nak és más riportereknek.

White nem volt hajlandó válaszolni arra, hogy Diaz ki vagy milyen harcokat utasított vissza. Diaz egyértelműen elégedetlen, és azt mondta, hogy bárkivel megküzd, White pedig csak annyit tudott erre válaszolni, hogy mindent megtesz, hogy lefoglaljon valami harcot számára.

„Szerinted mik a terveim? Azt akarom, hogy harcoljon, nem tudom mikor, meglátjuk. Évente három meccset kell biztosítanom nekik, felkínálok neki lehetőségeket, és ő vagy elfogadja, vagy visszautasítja” – mondta Dana, aki elárulta, hogy nagyon nehéz Diazzal tárgyalni, hiszen olyan neveket hozott fel lehetséges ellenfeleként, mint Francis Ngannou vagy Israel Adesanya.

Ezt követően Diaz reagált is White szavaira, aki szerinte igen zavarodott volt az interjú során. Az elmúlt 9 hónapban 0 küzdelmet ajánlottak fel neki és 5 legitim ellenfelet kért. Köszöni a kedves szavakat, most menne is.

Borítókép és fotók: Michael Owens/Zuffa LLC/Zuffa LLC