Az UFC nem áll meg senkinek vagy bárkinek (hihetetlen volt, milyen kevés időbe telt, hogy újra mérkőzéseket szervezzenek a világjárvány idején), és ez egy olyan ütőkártya, amelyen Dana White most Jon Jones ellen alkalmaz.



A szervezet elnöke mindig meghallgatta a legjobbjainak a kívánságait, és az elmúlt hetekben a fő fejfájást „Bones” nehézsúlyba kerülése okozta. Oliveira és Chandler meccs utáni sajtótájékoztatóján White nagyon érdekesen beszélt az UFC terveiről.

„Jon Jones nagyon világossá tette, hogy nem érdeke a Stipe Moicic elleni harc, de ez nem számít. Megvárjuk a Derrick Lewis és Francis győztesét, és akkor Stipe küzd a győztessel.”

Egy héttel később az a kérdés, hogy véget ért Jon Jones UFC-karrierje? White válaszolt a TMZ-nek.

„Ez rajtunk múlik. Újra harcolhat 205 fontban. Azt mondta, nem fog megküzdeni Stipe Miociccel.”



Jon Jones hónapok óta edzi magát a nehézsúlyú debütálására, és a fejlődés valóban megmutatkozik. A most 33 éves Bones 2008 óta uralja az UFC félnehézsúlyú osztályát, most viszont fellépett nehézsúlyba, hogy ott is bizonyítson. Jones bajnok akar lenni két súlycsoportban is. Cormier szerint azonban, Jones-nak nincs meg az ütőereje ahhoz, hogy a nehézsúlyban is KO-val nyerjen.