Dana White minden reménye elfogyott, hogy meggyőzze Khabib Nurmagomedovot, hogy visszatérjen a UFC-be, és tovább növelje a tökéletes 29-0-s mérlegét.

Az orosz tavaly októberben váratlanul távozott a sportágtól 32 éves korában, alig néhány perccel azután, hogy legyőzte Justin Gaethjet a Fight Island-on. Khabib a csúcson hagyta abba, mindenki legyőzött, aki az útjába került. Édesapja, Abdulmanap 2020 nyarán bekövetkezett halála után azonban ígéretet tett édesanyjának, hogy visszavonul.

Sport365.hu - Khabib: Továbbra is én vagyok a legjobb „Életem legnehezebb döntése volt a visszavonulás. Egész életemben készültem és edzettem, fél éve aztán abbahagytam. Nehéz számomra, hogy ne versenyezzek, de ha egyszer elhatároztam magam, akkor ennyi" - ismerte el Khabib a Hotboxin Podcast Mike Tysonnak adott interjújában.

A nyolcszögből való kilépése óta, a „Sas” az apja szerepét tölti be, aki edzőként tevékenykedik Dagesztán legígéretesebb harcosai között. White pedig úgy véli, hogy az idő elrepült, és Khabib már nem fog visszatérni.

„Feladtam minden reményt. Kész. Hidd el megpróbáltam mindent. Próbáltam rávenni a maradásra, de nem sikerült. Most már edzősködik, veretlenül zárta a karrierjét, most pedig edzőként is veretlen. A srácot semmi más nem érte, csak siker, majd további sikerek, és folytatja élete következő fejezetét.”

Forrás: talksport.com

Borítókép: MMA mania/Twitter