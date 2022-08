A UFC elnöke, Dana White nemrég elárulta, miért nem tartja Khabib Nurmagomedovot minden idők legjobb UFC-harcosának.

Nurmagomedov 2020-ban veretlenül vonult vissza, miután harmadszor is megvédte könnyűsúlyú övét, utoljára éppen Justin Gaethje ellen. A „The Eagle” lenyűgöző győzelmet aratott Conor McGregor, Dustin Poirier és Rafael Dos Anjos ellen UFC-pályafutása során – akik mind korábbi bajnokok. Azonban a legfőbb kritika Khabib örökségével kapcsolatban, azok a 2014 előtti ellenfelei.

"This was my last fight. No way I can come here without my father. ... I promise it will be my last fight. If I give my word, I have to follow this."



