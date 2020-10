A UFC elnöke, Dana White úgy véli, hogy Khabib Nurmagomedov visszatér a nyugdíjából és még egyszer harcolni fog.

Sport365.hu - Ez volt Khabib Nurmagomedov utolsó harca A veretlen bajnok így 29-0-s mérleggel hagyja ott a ketrecharc világát. Nurmagomedov utoljára 2019 szeptemberében állt az oktakonban. Akkor Dustin Poiriert verte három menetben. Az orosz harcos karrierje során legyőzte az ír szupersztárt Conor McGregort is. "Today is my last fight here in UFC." #UFC254 pic.twitter.com/sq6R9LxN1i - UFC (@ufc) October 24, 2020 Legendary.

A dagesztáni harcos legutóbbi Justin Gaethje győztes mérkőzése után jelentette be a visszavonulását a UFC 254 eseményen. A meccs után, amelyet Khabib a második menetben megnyert, annak ellenére, hogy törött lábujjal küzdött érzelmes beszédet mondott Jon Aniknak, miszerint az apja és edzője, Abdulmanap elvesztése után nem fog többé versenyzeni.

"Nincs olyan, hogy apám nélkül visszatérek" - mondta Khabib, miután a kesztyűjét a ketrec közepén letette. "Beszéltem anyámmal. Nem tudja, hogyan küzdök apám nélkül, de megígértem, hogy ez lesz az utolsó harcom, és ha a szavamat adom, akkor ezt be is tartom."



Fotó: khabib_nurmagomedov/Instagram



Khabib az elvek embere, és már kifejezte jövőbeli terveit is, miszerint szenzációs MMA-karrierjét más módon, edzőként szeretné folytatni. Tehát apja örökségét szeretné továbbvinni.

Sport365.hu - Khabib Nurmagomedov elárulta, mihez kezd visszavonulása után Khabib Nurmagomedov azt tervezi, hogy edzői pályára lép, és nem harcol többet. Az orosz harcos bejelentette visszavonulását, miután Justin Gaethje ellen megnyerte a főmérkőzést a UFC254 elnevezésű gálán. 29-0-s rekordot hagyott maga mögött az oktagonban, de közvetlenül az összecsapás után úgy nyilatkozott, hogy apja - aki edzője is volt - elvesztése után nem fog többé versenyezni.

A 29-0-s mérleggel rendelkező Khabibnak könyörgött White, hogy változtassa meg döntését, és a The Zach Gelb Show-ban elhangzott megjegyzései, arra engednek következtetni, hogy nagyon bizakodó, hogy a "The Eagle" még egyszer visszatér az Oktogonba. Az utolsó küzdelem megadná Nurmagomedovnak az esélyt arra, hogy beállítsa apja célját, a 30-0-s mérleget, és akár rajongót előtt is harcolna. A fő jelölt egyértelműen George St-Pierre, de Tony Ferguson is üzent Khabibnak, hogy ideje bepótolniuk a már többször is elhalasztott harcukat.

Sport365.hu - Na ki a király? Khabib a lista élén Úgy tűnik, hogy Khabib Nurmagomedov végre megkapta a nyugdíjas ajándékát, miután megosztott egy képet, amelyen a UFC ranglista első helyén szerepel. Khabib Nurmagomedov egy fojtással legyőzte ellenfelét, az amerikai Justin Gaethjét a UFC254 elnevezésű gálán, majd váratlanul bejelentette visszavonulását. A veretlen bajnok így 29-0-s mérleggel hagyja ott a ketrecharc világát.

Forrás: sportbible.com

Borítókép: sportbible.com