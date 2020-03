Constantine (Cus) D'Amato 1908-ban született olasz származású ökölvívó edző volt, aki olyan tehetségekkel dolgozott együtt mint Floyd Patterson, vagy José Torres. És olyan edzői legendák nevelkedtek a keze alatt mint Teddy Atlas és Kevin Rooney.

Cus fiatal korában amatőrként bokszolt is, de nem tudott profinak állni egy utcai verekedésben összeszedett sérülés miatt.

Első termét 1933-ban nyitotta meg, és az volt az álma, hogy egy igazi bajnokot neveljen.

Az első komolyabb sikerek az 1952-es Helsinki olimpián jöttek, mikor Floyd Patterson olimpiai aranyérmet szerzett, majd 21 évesen, már profiként feljutott a csúcsra és nehézsúlyú világbajnoki címet szerzett.



Mikor a két nagyágyú karrierje a végére ért, Cus is háttérbe vonult, és Catskillbe költözött.

Ekkor mutatták be neki a tinédzser Mike Tysont. Cus azonnal felfedezte benne a tehetséget, és már akkor tudta, hogy Tyson minden idők legnagyobb bajnoka lehet.

"Íme a nehézsúly világbajnoka" - nyilatkozta D'Amato az akkor még csak 15 éves Tysonról.



A problémás gyerekorú Tyson ekkor már többször összetűzésbe került a törvénnyel, és állandó látogatója volt az intézeteknek. D'Amato magához vette a fiatal tehetséget, és innentől ő felelt érte.



Amatőr pályafutását 24-3-as mérleggel zárta, ami nem számított kiemelkedőnek. Az olimpiai részvételről egy vitatott mérkőzés után maradt le, majd 1985-ben profinak állt.

Első évében 15-0-s sorozatot produkált a profik között, majd 1985 november 22-én elhunyt Cus'Damato.



Az egyetlen ember, aki kordában tudta tartani Mike Tysont.

Az edzését innentől Kevin Rooney irányította. 1986 november 22-én lehetőséget kapott a világbajnoki cím elnyeréséhez. Ehhez Muhammad Ali utolsó legyőzőjét Trevor Berbicket kellett legyőznie.

Ali az összecsapás előtt odasúgta Tysonnak : "Üsd ki a kedvemért."

Tyson pedig nem kegyelmezett. 2 menet alatt kiütütte ellenfelét és ezzel 20 évesen és 4 hónaposan minden idők legfiatalabb nehézsúlyú világbajnoka lett.

