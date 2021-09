A korábbi világbajnok amerikai Evander Holyfield technikai KO-val kikapott a brazil Vitor Belforttól a szombat este Hollywoodban rendezett profi ökölvívó-mérkőzésen.

A nyolcmenetesre tervezett mérkőzés csupán 1 perc 49 másodpercig tartott, mert az 58 éves Holyfield nem tudott mit kezdeni a kevert harcművészet (MMA) korábbi bajnoka, a 44 éves Belfort ütéseivel. Az amerikai - aki az 1980-as és 90-es években cirkáló- és nehézsúlyban is begyűjtötte az összes nagy világszervezet vb-övét - már a meccs elején padlót fogott, és bár fel tudott állni, a folytatásban sem volt képes számottevő ellenállást kifejteni, és az újabb ütéseket követően a mérkőzésvezető már az első menet vége előtt befejezettnek nyilvánította az egyoldalú küzdelmet.

