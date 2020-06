Herbert "The Blaze" Burns brazil ketrecharcos bár simán megnyerte összecsapását a veterán 38 éves Evan Dunham ellen, mégsem úszta meg a harcot sérülés nélkül.

Nem az ellenfél okozta a legkomolyabb sérülést Burns számára, hanem maga a ketrec.

Egy földharc során akadt be a lába, és ejtett mély vágást a harcoson.

Az összecsapás után Burns csak annyit mondott:

"A lábam nagyon vérzik, de jól leszek".

Majd a UFC orvosa töltött fel egy képet, ami megerősítette, hogy valóban komoly sérülésről van szó.

UFC Safety Tip: The Rule is dont insert anything in the fence. Why cuz it will tear ur stuff. This rarely happens tho #UFC250 pic.twitter.com/ll8jzsH5J2