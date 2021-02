A december elején megműtött Csernoviczki Éva a júniusban, Budapesten sorra kerülő cselgáncs-világbajnokságra tervezi a visszatérését.

Az olimpiai és világbajnoki bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok Csernoviczki pénteken az M4 Sport Sporthíradóban azt mondta: a keresztszalag-szakadása utáni rehabilitációja a tervezett ütemben halad, jelenleg gyógytornázik és erősít, illetve antigravitációs futópad segítségével könnyített formában már futni is képes.



"Nagyon várom már, hogy pár hét múlva a dzsúdómunkát elkezdjem. Remélem, addigra olyan fizikai állapotba tudok kerülni, hogy már csak a technikai elemek csiszolására kerüljön sor" - nyilatkozta. Hozzátette: már eddig is nagyon sokat, naponta több órát dolgozott azért, hogy elérje a mostani állapotot, és a továbbiakban is mindent elkövet azért, hogy minél előbb újra dzsúdómunkát végezzen.



"A budapesti világbajnokság előtt azonban még így sem tudok visszatérni, ennek a műtétnek hat hónap a gyógyulási ideje. Én most úgy gondolom, hogy az lehet az első verseny, amelyen ismét szőnyegre léphetek.



És remélem, hogy utána lesznek még más versenyek az olimpiáig hátralévő másfél hónapban, amelyeken el tudok indulni" - mondta a 48 kilogrammos súlycsoportban szereplő cselgáncsozó. Hangsúlyozta: a hat hónapos kihagyás miatt esetében különösen fontos lenne, hogy az ötkarikás játékok előtt még minél több versenyen tudjon tatamira állni.



Csernoviczki olimpiai részvételét a világranglistán elfoglalt előkelő helyezésének köszönhetően nem fenyegeti veszély, így a már ismét zajló kvalifikációs idényben nem hajtja őt a pontgyűjtés kényszere. Ez nyugalmat biztosít számára a rehabilitációs időszakban.



A 2020-ról elhalasztott tokiói ötkarikás játékok legfontosabb kvalifikációs versenyét, az idei világbajnokságot június 3-tól rendezik a Papp László Sportarénában.

Borítókép: Éva Csernoviczki/facebook