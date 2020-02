Deontay Wilder óriási vereséget szenvedett Tyson Fury ellen, csak úgy mint fiatalabb testvére, Marsellos pár hónappal ezelőtt.

A 30 éves cirkáló súlyú Dustin Long ütötte ki a negyedik menetben, amit követően a bíró azonnal megállította a mérkőzést. Marsellos négy évvel fiatalabb, mint Deontay és ez volt második profi veresége.

Karrierjét mindössze 2018 májusában kezdte, hiszen sokáig nem ez volt a terve. A vereség azonban egy újabb visszaesés a pályafutásában, ezzel egyre távolabb kerülve attól, hogy hasonló karriert fusson be, mint testvére.

Marsellos Wilder was in control for much of his preliminary bout with Dustin Long, but the latter caught the brother of heavyweight champion Deontay Wilder w...