Történelmi bronzéremmel térhetet haza a birminghami Világjátékokról Sándorfi Ajsa a Perfect Fight Club 21 esztendős thai bokszolója.

"A mezőnyben az egyik legfiatalabb voltam, így a legfontosabb a tapasztalatszerzés volt, de persze nagyon bíztam abban, hogy összejöhet a dobogó. Önmagammal szemben célként is állítottam fel – mondta Sándorfi Ajsa a Prémium Médiának a hazatérést követően.

"A sorsolással szerencsém volt, mivel a török csapat tagjai nem kaptak vízumot és így nem utazhattak el, erőnyerő voltam az első fordulóban” – emlékezett vissza.

Már a Világjátékokra való kijutás is óriási bravúrnak számított, végül a februári Európa-bajnokságon elért 3. helye ért kvalifikációt a Perfect Fight Club harcosának. A magyar thai bokszosok közül rajta kívül csak Spéth Norbert tudott még kvótát szerezni – a DVTK versenyzője végül szintén bronzérmes lett.

Sándorfi a 60 kilogrammos súlycsoport elődöntőjében a későbbi győztes Charlsey Manerrel szemben marad alul úgy, hogy az egész tornán ő volt az egyetlen, aki egyáltalán menetet tudott nyerni az amerikaival szemben.

"Tudtuk, hogy váltanom kell és a saját stílusomtól idegen eszközöket bevetni, ezzel viszont talán meg is leptük Charlsey-t. Az első menetet kifejezetten jól kaptam el és meg is tudtam nyerni. A másodikra feljavult, sokat talált lábbal, ami még akkor is pontokat ért neki, ha csak a blokkot találta el. Sajnos a harmadik menetre ráfeszültem, annyira akartam, hogy teljesen görcsössé vált a bunyóm, ezt pedig kihasználta ellen” – idézte fel a súlycsoport egyik legizgalmasabb küzdelmét.

Sándorfiék a magyar thai boksz első érmeit nyerték a Világjátékok történetében.

"Ez az év eddig kifejezetten jól alakul, igaz, az Európa-bajnoki bronz után óvatosságból a tavasz végi világbajnokságot ki kellett hagynom. Azt viszont sajnálom, hogy Birminghamben nem vághattam vissza Kubra Kocakusnak, ő volt az a török, aki az Eb elődöntőben "– mondjuk úgy, sokak szerint vitatható döntések után – legyőzött, és a Világjátékokon az első fordulóban találkoztunk volna. Remélem, legközelebb ez is összejön” – tekintett előre a 21 esztendős sportolónő.



A nem olimpiai sportágak multisport versenyén 112 ország több mint 3600 sportolója vett részt az Egyesült Államokban. A teljes magyar küldöttség a hatodik helyen végzett az éremtáblázaton. Az élen a németek zártak, megelőzve az amerikaiakat.

Az augusztusi esküvőjére készülő Sándorfi most rövid szabadságát tölti, szeptemberben tér vissza a rendszeres edzésekhez, hogy aztán bő egy hónappal később idehaza, a Superfight Series Hungary 10. gáláján bizonyítson.

Forrás és képek: Prémium Média & Sport Management Zrt.