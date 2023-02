Szombati napon Dana White, a UFC elnöke megerősítette, hogy a korábbi kétszeres UFC bajnok Conor McGregor és a korábbi háromszoros Bellator könnyűsúlyú bajnok Michael Chandler lett a The Ultimate Fighter 31 edzője, és egymás ellenfele.

A műsor 2023. május 30-án, kedden kerül adásba, a vége pedig 2023. augusztus 15-én, kedden lesz, McGregor és Chandler pedig nem sokkal később egy még meghatározásra kerülő PPV eseményen csapnak össze. Vagy 155 fontban, vagy 170 fontban fognak megmérkőzni, bár ez szintén még nem dőlt el.

White bejelentését követően Chandler azonnal reagált a hírre a Twitter fiókján keresztül.

„Bam, végre bejelentették. A macska kint van a zsákból. Team Chandler vs. Team McGregor edző The Ultimate Fighter. Hamarosan Vegasba érkezem, hogy ugyanazon a környéken, ugyanabban a városban forgassak, mint a későbbi ellenfelem, Conor McGregor. Az én csapatom az ő csapata ellen, a verseny most kezdődik. Átadom nekik a bölcsességemet, és minden egyes küzdelem számít, mert én fogom megnyerni ezt a versenyt, és valóra fogjuk váltani az egyik ilyen fiatal sportoló álmát, hogy szerződést kapjon a UFC-től. Alig várom már! Mindezt az ESPN-en láthatod idén nyáron. Isten áldjon, találkozunk a csúcson!"

Borítókép: Jeff Bottari/Zuffa LLC