A Nevadai Állami Atlétikai Bizottsága megtiltotta, hogy Deontay Wilder és Tyson Fury még egyszer utoljára szembe nézzen egymással a mérkőzésük előtt a mérlegelésen. Mint arról korábban beszámoltunk a két fél között kialakult egy kisebb dulakodás, amit a rendezők nem szeretnének, ha elfajulna.

Erre reagált a UFC harcos, Conor McGregor, aki arra kéri a Bizottságot, hogy lazítsanak és ne szabjanak gátat a két félnek. Az ír ketrecharcos Twitteren próbált hatni az emberekre.

„Srácok, kérem, lazítsanak. Ez a Vegasi jutalom, ti vagytok az egyik legjobb bizottság, de sokszor az események kiszámíthatatlanok, és ezeket nem egyszerű kezelni. Helyezzük a férfiakat a férfiak közé. Legyen biztonság a színpadon. Hadd nézzék meg egymást utoljára. Legyen még egy utolsó pillantás, mielőtt igazán egymásnak esnek majd.”

Guys, please relax here. Vegas commission, you are one of thee best commissions, bar none, for impeccably handling events of unpredictability. Place men between the men. Security on stage. Let them get one last look at each other. The last look before it's really fucking on. https://t.co/7SHYFh3MPE