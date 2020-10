Conor McGregor egy jótékonysági mérkőzést hirdetett meg a UFC sztárja, Dustin Poirier ellen december 12-én.

McGregor felajánlotta, hogy megmérkőzik Poirier-el, aminek a bevétele jótékonysági célokra lesz felajánlva. Az ír ketrecharcos maga jelentette be a hírt a közösségi oldalán.

"Harcművészeti sparringmérkőzés a jótékonyság érdekében. Dublin, 2020. december 12. McGregor vs Poirier" - írta a Twitteren. "A kiválasztott jótékonysági szervezetek listája hamarosan elérhető. Minden adományt szívesen fogadunk" - tette hozzá.

Martial art sparring match in aid of charity. Dublin, December 12th 2020.

Free to air spar. McGregor vs Poirier.

List of chosen charities available soon. All donations welcome pic.twitter.com/cLfFbQ0IJF