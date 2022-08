Tim Simpson szerint Conor McGregor nemrég lekötött filmszerepe nem fogja befolyásolni a UFC-be való visszatérését. Az ír ketrecharcos első filmszerepét kapta a “Road House” rebootjában az Oscar-jelölt Jake Gyllenhaal oldalán. A filmet állítólag a Dominikai Köztársaságban fogják forgatni.

A korábbi UFC könnyű- és pehelysúlyú bajnok 2021 júliusában, a Dustin Poirier elleni TKO vereség során elszenvedett lábtöréséből épül fel. Annak ellenére, hogy a tervek szerint filmet forgat, McGregor menedzsere, Simpson szerint még mindig az a cél, hogy 2023-ban visszatérjen.



„Ez tökéletesen beleillik a tervbe. Még mindig a jövő évi nagy visszatérése van kilátásban, de ez tökéletesen beleillik a köztes időbe” – mondta Simpson az MMA Junkie-nak.



Simpson, a Paradigm Sports MMA vezető alelnöke szerint McGregor már most is remek formában van, de várja, hogy a lába teljesen felépüljön. McGregor sípcsontjába egy intramedulláris rudat, valamint a szárkapocscsontjába egy kis lemezt és csavarokat helyeztek be, amikor megműtötték.

Borítókép és fotók: Getty Images