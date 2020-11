Ismét meggondolta magát Conor McGregor, a kevert harcművészet egyik legnagyobb sztárja és harmadik alkalommal is visszatér.

Az ír sportoló júniusban harmadszor vonult vissza, akkor állítása szerint azért, mert a koronavírus-járvány miatt nem kerülhetett sor arra a mérkőzésre, amelyre vágyott.



McGregor döntése ezúttal sem volt hosszú életű, csütörtökön ugyanis Dana White, a sportág első számú szervezetének, a UFC-nek az első embere bejelentette, hogy a sportág legnagyobb sztárja január 23-án összecsap Dustin Poirierrel, akit 2014 szeptemberében egyszer már legyőzött.

This is a fight promo between Conor Mcgregor and Dustin Poirier this fight will happen on 2021 January . Dana White confirmed that this fight will happen. Bo...