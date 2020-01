Conor McGregor újra ringbe lépett, talán élete egyik legfontosabb meccsén, amikor is visszavonulása után Donald Cerrone ellen bizonyíthatott.

Profi MMA mérkőzést utoljára bő három éve, 2016 novemberében volt csak képes nyerni. Legutóbb Khabib Nurmagomedov ellen lépett szorítóba, amikor is nagy pofára esés lett a vége.

Cerrone ellen úgy tűnt bombaformában tér vissza, újra éhesnek tűnt az ír ketrecharcos. Mindezt rengeteg képpel és videóval is próbálta érzékeltetni a szurkolókkal. Edzője, John Kavanagh úgy fogalmazott:

"Őszintén mondhatom, hogy ez a legjobb forma, amit valaha láttam tőle. Egyáltalán nem voltam 6 hónappal ezelőtt biztos abban, hogy ilyen szinten lesz."







Elég is a felvezetésből, nézzük mi történt az összecsapáson!

Így kell megérkezni:

Amikor már tényleg nem sok volt hátra a mérkőzésig:

Az első mérkőzésen a brazil Carlos Diego Ferreira a 2. menetben győzött fojtással Anthony Pettis ellen, a második összecsapáson Brian Kelleher első menetes fojtással verte meg Ode Osburne-t, majd az ukrán Alekszei Olejnyik nyert a 2. menetben karfeszítéssel Maurice Greene ellen. Az utolsó felvezető meccsen női harmatsúlyban a 38 éves volt világbajnok, Holly Holm Raquel Penningtonnal meccselt, ahol pontozással Holm győzedelmeskedett.

JÖN! JÖN! JÖN! JÖN!

Óriási irammal kezdte meg Conor McGregor a mérkőzést, és egy elképesztő rúgással megfogta ellenfelét. Ezt követően Cerrone a földre borult, és onnan már nem volt visszaút. A király visszatért és KO-val győzött! McGregor 40 másodperc elteltével TKO-val befejezte a meccset.

Most sokan szeretnének az ír ketrecharcos bőrébe bújni!

Az gálán renegeteg híresség, sportoló, színész is részt vett.

