Khamzat Chimaev kigúnyolta Conor McGregort, amiért körülbelül egy évig a pálya szélén maradt a Dustin Poirier elleni legutóbbi harca óta.

A feltörekvő UFC bajnokesélyes Chimaev pályafutása legnagyobb győzelmét aratta Gilbert Burns ellen a UFC 273-on. Ez votl az első alkalom, hogy a „Borz” a bírókra bízta a döntést, ahol egyhangú győztesként jött ki.Chimaev a ranglistán feljött a harmadik helyre, és nagy erővel azon dolgozik, hogy megtalálja következő ellenfelét. A csecsen származású svéd, korábban érdeklődött egy Colby Covington elleni meccs iránt, de kihívta már Nate Diazt és most Conor McGregornak is üzenget.

Chimaev csak annyit írt ki Twitterre, hogy „mikor ér véget a nyaralásod?” – bejelölve rajta McGregort.

when your holiday is over ? @TheNotoriousMMA