Khamzat Chimaev miatt lehet, hogy az utolsó pillanatban drámai változás történt a UFC 279 kártyáján, de az, hogy mit tervez a ketrecben szombaton, nem változott.

Chimaev új ellenfele, a UFC váltósúlyú Kevin Holland nem tagadja, hogy a UFC 279-es mérkőzésen az új ellenfele sokkal keményebb lesz. A Holland vs. Chimaev az egyik olyan mérkőzés, ami hirtelen létrejött, miután Chimaev hatalmas súlytévesztéssel mért be a Nate Diaz elleni főmérkőzésére. Holland eredeti ellenfele Daniel Rodriguez volt, aki most Li Jingliang ellen fog küzdeni. Holland tudja, hogy most sokkal keményebb meccs vár rá.

„B*szki nem, de jó móka lesz. - mondta Holland Joe Rogan kérdésére, amikor arról kérdezték, hogy Chimaev jobb meccs-e számára. Chimaev sokat dumált a UFC 279 előtt, mondván, hogy ő egy csecsen gengszter. Holland ezt másképp gondolja.

„Ezek a fickók mind azt állítják, hogy gengszterek, pedig nem azok. Csak a kameráknak játsszák az agyukat.”

Chimaev, akit a UFC 279-es ünnepélyes mérlegelésen jelenlévő tömeg kifütyült, nem sokat tudott mondani a súlykihagyásáról, de megfogadta, hogy elintézi Hollandot.

„Megállították ezt a sz*rt (a súlcsökkentést), nem tudom. Hé, ez itt Csecsenföld, anyaszomorítók. Fogjátok be a pofátokat, srácok. Megb*szom a srácotokat, a színfalak mögött is megb*szom. Nem érdekel, mindenkit szét akarok verni. Azért jöttem ide (hogy) mindenkit megb*sszak. Most átveszem az irányítást.”

Borítókép és fotók: Amy Kaplan/Icon Sportswire a Getty Images