Henry Cejudo utalt arra, hogy ismét visszavonulhat, miután alulmaradt a UFC pehelysúlyú bajnoki címének visszaszerzésében Aljamain Sterlingtől.

A "The Funk Master" a UFC 288-as mérkőzésen öt menetet követően a három bíró közül kettőt is lenyűgözött, akik 48-47-re értékelték az összecsapást a javára, míg a harmadik bíró ugyanezt a pontszámot adta Cejudónak. A "Triple C" levette a kesztyűjét, ami általában a visszavonulást jelzi, mielőtt a Joe Rogannek adott, a meccs utáni interjújában kitáncolt a téma körül.

Ezt megelőzően Sean O'Malley lépett be a ketrecbe, és farkasszemet nézett Sterlinggel, amely azzal fenyegetett, hogy elfajul a helyzet, amikor a bajnok csapatának egyik tagja ellopta a kabátját. Szerencsére a UFC biztonsági emberei kordában tartották a dolgokat, és mindenki figyelme gyorsan visszatért a két kiváló harcos közötti nagyszerű küzdelemre.

Cejudo korán megmutatta grapplinges képességeit, amikor a földre vitte a bajnokot, de nem tudta ott tartani jelentős ideig. Amikor a küzdelem újra állva folytatódott, Cejudo küzdött a hatótávolságbeli különbséggel, mielőtt Sterling egy leütéssel megmutatta, hogy képes felvenni vele a versenyt a birkózóváltásokban. A "The Funkmaster" mindössze a második harcos lett, aki a UFC-ben le tudta vinni Cejudót, mielőtt végül biztosította ellenfele hátát, és komolyan domináns pozícióban fejezte be az első menetet. Cejudo jól kezdte a második menetet az ütőtechnikájával, de Sterling gyorsan visszavágott, és egy sor ütést és rúgást mutatott be távolról. Mindketten nagyrészt távol tartották magukat a grapplingtől, de néhány leütéses próbálkozás azért történt.

A harmadik menetet "Triple C" egy repülő térddel kezdte, amely Sterling állán landolt, és egy kétségbeesett lefogási kísérletre kényszerítette, amelyet könnyedén kivédekezett. Cejudo tudta kezelni ellenfele birkózó támadásait, de a jamaikai-amerikai a kerítésnél is sikerrel járt, annak ellenére, hogy nem tudta padlóra küldeni ellenfelét. Sterling minden egyes grapplingkísérlettel egyre jobban elfáradt, de - egy rövid takedownon kívül - Cejudo ezt nehezen tudta kihasználni. A negyedik menet elején Sterling előnybe került, mivel egy csomó lábrúgást vitt be válasz nélkül, miközben Cejudo körbe-körbe kergette őt az Octagonban egy nagy ütést keresve. Jó menet volt, de azzal ért véget, hogy Sterling megszerezte a negyedik leütését a küzdelemben, majd ütések sorát zúdította rá, amikor riválisa újra talpra ugrott.

Mivel az öv volt a tét, az ötödik menet elején egyikük sem erőltette igazán a tempót, de a közepén mindketten nagy ütésekkel találtak be. Cejudo néhány jó térdessel próbálkozott, mielőtt Sterlinget a földre dobta volna, és a kerítéshez szorítva, erős grappling pozícióban próbált sikeres lenni. Annak ellenére, hogy három év után az első mérkőzésén vereséget szenvedett, úgy tűnik, Cejudo még mindig sokat tud nyújtani, és ha úgy dönt, hogy 36 évesen is folytatja a versenyzést, akkor nem panaszkodhatunk.

Borítókép: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images