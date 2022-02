Az uncia.info cikkét változtatás nélkül közöljük.

Josh Taylor sokak szerint ajándékot kapott a pontozóbíróktól, amikor Glasgowban egy vitatott megosztott pontozással megőrizte a kisváltósúly vitathatatlan világbajnoki címét Jack Catterallt ellen.



A korábbi bajnok, Johnny Nelson így reagált szakértőként: „Négy menetet adtam Taylornak. Nem hiszem el, sokkos állapotban vagyok. Nagyon sajnálom Jack Catterallt.”

A nehézsúlyú bokszoló, Dillian Whyte is reagált Taylor győzelmére: „Undorító.

Taylor így fogalmazott a mérkőzés után: „Azt hiszem, kicsit lassan kezdtem a meccset, de amikor elkezdtem belejönni, akkor elkaptam őt. Sokat próbálkozott és megfogott párszor. Nem ez volt a legjobb teljesítményem, pokolian nagy nyomást helyeztem magamra azzal, hogy otthon bunyóztam. Ez az első részben meg is látszódott, de miután elkaptam a ritmust, nagy pofonokat bevittem neki. Jó teljesítményt nyújtott Catterrall, de nem nyerte meg a küzdelmet. Szerintem nincs szükség visszavágóra.”

Catterall kiviharzott a ringből, és nem volt hajlandó interjút adni. Edzője, Jamie Moore mondott pár szót: „Nehéz szavakba önteni a helyzetet. Egy gyerekről beszélünk, aki egész életében ezért a pillanatért dolgozott. Megkapta a lehetőséget, megverte a bajnokot és kirabolták. Gondoljunk arra, hogy ez milyen üzenetet küld az embereknek, akik ezt nézik. A fiam 16 éves, most kezdi ezt az egészet, de így mit gondoljon: „Miért kezdjen bele a bokszba?” Ez teljesen undorító. Jack szíve összetört.”



Borítókép: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images