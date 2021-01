Ryan Garcia Luke Cambell ellen lépett szorítóba a WBC ideiglenes könnyűsúlyú világbajnoki övéért, amit a hetedik menetben meg is nyert egy elképesztő testütéssel.

A 22 éves veretlen Garcia számára nem kezdődött jól az összecsapás, mert Campbell hamar padlóra küldte őt, ami karrierje során most először fordult elő vele. Némi kétség merült fel a találkozó elején Garcia nehézségei miatt, mivel minden korábbi küzdelmét eddig könnyedén nyerte. Azonban a kritikusoknak válaszolt azzal, hogy a hetedik menetben egy végzetes testütést mért ellenfelére. Saul Canelo Alvarez, aki ugyanabban az edzőteremben edz mint Garcia is a ring szélén volt, hogy figyelje a 22 éves tehetséget és vele ünnepeljen, miután győzött.

Canelo celebrates with Ryan Garcia pic.twitter.com/YHV1PgLY0j

Most viszont megjelentek olyan felvételek, amelyek azt mutatják, hogy a mexikóinak is köze lehet az ütéshez, amely szombaton végzetesnek bizonyult. A videón jól látható, hogy Canelo megtanítja társának a testütésének technikáját, ami úgy tűnik, megtérült.

Canelo helping Ryan Garcia to perfect the body shot that KOd Luke Campbell…



[ Henry Garcia] pic.twitter.com/siArSdawSj