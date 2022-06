Az uncia.info írását változtatás nélkül közöljük.

Saul Canelo Alvarez egyáltalán nem bánja, hogy a gazember szerepét kell magára öltenie ebben vagy bármely más harcban.

Csak azt ne kérjék tőle, amit Gennagyij „GGG” Golovkin művel már évek óta, hogy egy látszólag „jófiú” szerepet kelljen betöltenie.

„Két különböző emberről beszélünk. Jó fickónak adja ki magát, de nem az. Ő egy s.ggfej. Tényleg az. Mindeközben egy kedves srácnak adja ki magát: „Ó, igen, csak a rajongókért vagyok itt, annyira boldog vagyok.” Más helyeken meg teljesen mást mond. Légy végre férfi, és mondd ki, amit mondani akarsz igazán” – mondta Canelo a Los Angeles-i Hollywood Legion Theatre-ben tartott sajtótájékoztatón.

Dear @Canelo

- You're 9 years younger (GGG is 40)

- You had clenbuterol, HGH needle points on your abs and God knows what else is there...

- The judges

- The weight

- You're the cash-cowand bets are on your side.



Why are you so tense?.. #CaneloGGGIII #Boxing #CaneloGGG3 #Boxeo pic.twitter.com/9lp3l90u34