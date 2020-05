Claudia Gadelha 31 éves brazil ketrecharcos május 16-án Jacksonville-ben verte három menetben Angela Hillt, 18-4-re javítva ezzel győzelmi mérlegét.

A mérkőzés egyik legérdesekesebb jelenete azonban két menet között történt. Gadelha edzője nem megszokott módon frissítette versenyzőjét, mikor annak nadrágjába locsolt vizet.

What the hell is that all about @ClaudiaGadelha_ ? pic.twitter.com/p7ntpO8IPw