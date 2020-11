Az amerikai ketrecharcos, Ramiz Brahimaj először bizonyíthatott egy UFC által szervezett gálán. A bemutatkozása nem éppen úgy sikerült, ahogy azt a 27 éves harcos tervezte.

Ellenfele, Max Griffin a harmadik menetben egy könyököst vitt be Brahimaj fejére, amitől majdem leszakadt a füle.

Griffin rips the ear off with a sweet elbow pic.twitter.com/F6sYLZpbBk



Mark Smith mérkőzésvezető a sérülést látva azonnal leállította a mérkőzést.

#UFCVegas13 is LIVE TONIGHT on @espn at 10pm ET pic.twitter.com/dUbmcIyi6g