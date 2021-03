A UFC 260-as gáláján a világbajnok Stipe Miocic és Francis Ngannou nézett egymással farkasszemet a nehézsúlyú világbajnoki címért.



A két harcos néhány évvel ezelőtt már találkozott egymással, akkor azonban pontozással Miocic bizonyult jobbnak.



A mostani gálán már más volt a helyzet. A második menet elején Ngannou megindult és sorozatban több ütést mért ellenfele fejére, majd nem sokkal később a padlóra küldte őt, és megadta neki a kegyelemdöfést is.

Good god what a absolute filthy knock out by Francis Ngannou #ufc260 #ufc pic.twitter.com/Ix5FdmZe5R — InDepthMMA (@InDepthMMA) March 28, 2021

A „Predátor” győzelmét követően boldogan nyilatkozott.



"Olyan csodálatos érzés. Fiatalabb koromban megfogadtam magamnak, bebizonyítom - a bennem kétkedőknek, és azoknak, akik úgy gondolták, hogy alattuk állok- hogy én is tudok tenni valami nagyszerűt. Ezért vagyok itt” – mondta győzelméről.



Sikerére Jon Jones is felkapta a fejét, Twitterén pedig már ki is hívta őt egy küzdelemre.



Ngannou erre úgy reagált, júliusban vagy augusztusban készen áll a harcra.

Borítókép: Chris Unger/Zuffa LLC

Forrás: rt.com és dazn.com